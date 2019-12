Dos heridos por explosión de depósito de gas

El jueves por la mañana un depósito de garrafas de gas colapsó luego de que se produjera una explosión. Según precisaron desde Bomberos Voluntarios de Esquina, no se produjo una explosión de una garrafa específicamente, sino que en el ambiente había una acumulación de gas por la cantidad de tubos amontonados. Alrededor de 400, precisaron.

Todo inició cuando en el lugar, uno de los trabajadores encendió una cocina para calentar agua y allí se produjo el estallido pero sin provocar un incendio. “Si bien no explotaron las garrafas, el estallido de gran magnitud se produjo por acumulación del gas en el ambiente y al parecer los dos chicos que trabajan en el lugar quisieron prender la cocina para calentar el agua del mate”, señaló Gabriel Gutiérrez, Jefe de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Esquina para detallar que “afortunadamente los jóvenes que se encontraban en el lugar están fuera de peligro. De todas formas, están hospitalizados. Fue un milagro que con 400 garrafas en el lugar no haya pasado a mayor magnitud todo esto. Hubiera sido una tragedia, incluso para el vecindario”, aseveró Gutiérrez.

En el lugar, ubicado entre las calles Eva Perón y Gdor. Ferré, se registraron daños materiales por la edificación precaria. “Es un habitáculo muy chico, de 15 por 15 metros donde había cerca de 400 tubos de gas amontonados. Encontramos dos paredes laterales a punto de caer, el cielorraso colapsado, parte del techo colapsada”, detalló Gutiérrez para detallar que “no había fuego. Realizamos una inspección ocular y no había garrafas explotadas. Lo que vimos fue una acumulación de gas muy grande en el ambiente, al estar todo cerrado y los chicos al prender la cocina, se produjo esto”, sostuvo el bombero.

Leandro Ramírez, Director del Hospital San Roque de Esquina explicó que “ingresaron dos pacientes con quemaduras varias. Uno de ellos tiene quemaduras facial y en los miembros superiores e inferiores de 1er y 2do grado, por este motivo se lo derivó a un Centro del quemado pero estaba compensado y estable”, describió.

“El segundo joven se encuentra en las instalaciones del Hospital San Roque con quemaduras menores en miembros superiores e inferiores, pero no de gravedad.”