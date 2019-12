Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años

La última vez que vieron a Selena Figueroa fue el martes por la mañana, en la Escuela Ilia del barrio Laguna Seca. La Policía verificó los posibles lugares donde podría estar, casa de amigas y amigos y no hay ningún rastro. La familia está desesperada.

La madre de la jovencita, Roxana González, adelantó que “hace poco nos enteramos que ella estaba a eso de las 13 en la casa de un joven que fue el mismo que la buscó ayer por la escuela. Ahora estamos en la casa del chico pero la policía no confirmó si nuestra hija está allí todavía”. “Ella nos dijo que supuestamente debía ir a la casa del padre pero nunca llegó”, dijo la mamá de Selene, para agregar que “mi hija ha tenido estas conductas anteriormente pero no por tanto tiempo”. Cualquier información comunicarse al la sede policial más cercana, llamar al Servicio de Emergencias 911 o al 3794-620783.