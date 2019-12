Derrota local ante Sarmiento de Chaco

En partido equilibrado, Atlético Saladas no tuvo un cierre ideal y perdió en casa ante el “decano” de Resistencia, en el marco de la 9ª fecha del Torneo Federal de Básquetbol, División NEA. El capitán anfitrión, Luciano Lizárraga fue goleador del encuentro con 25 puntos, mientras que, Damián Pineda en el conjunto ganador con 24 unidades. El juego fue muy equilibrado en todo momento, tratándose de dos equipos similares en su composición con un solo pívot neto y un juego intenso de perimetrales que puede multiplicar sus funciones. En esa paridad, Sarmiento logró termina exiguamente por 39-41 al frente en la primera mitad y luego en el tercer periodo, aprovechó algunos errores de Atlético logrando sacar un margen (42-46) hasta que el local lo equiparó nuevamente (59 iguales) y llegar así hasta los minutos decisivos. Con las equivocaciones del equipo saladeño, Sarmiento supo capitalizar y cerró mejor 91 a 86. El rojo saladeño deberá hacer borrón y cuenta nueva: este domingo visitará a Sol de América en Formosa por la 10ª fecha.

SÍNTESIS

Atlético Saladas 86: Mauro Miérez 2, Luciano Lizárraga (c) 25, Leonardo Strack 9, Cristián Linares 15 y Germán Frencia 3 (fi), Matías Núñez 11, Facundo Grutzky 21, Gonzalo Spikerman, Leonardo Solís, Jeremías Fernández y Andyc Diez. DT: Ramiro Díaz Cuello.

Sarmiento Resistencia 91: Martín Cequeira 12, Andrés Duval (x) 3, Mauro Coronel (c) (x) 6, Damián Pineda 24 y Facundo Brizuela 14 (fi), Fortunato Rolfi 21, Bruno Álvarez (x) 10 y Matías Acosta 1. DT: Eric Rovner.

Parciales: 21-21, 18-20, 22-25 y 25-25.

Árbitros: Alejandro Costa – Gonzalo Castro. C. Técnico: Omar Mónaco. Estadio: “Juan Gabriel Noya” (Saladas).

(x): se retiraron por cinco faltas.