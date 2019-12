Cocinado: aprobarían el aumento del boleto a $30

Este jueves se aprobaría el incremento en el pasaje urbano de colectivos. El boleto pasaría a costar $30. Los empresarios anunciaron que no podrán pagarán el aguinaldo y hoy los choferes paralizarán el servicio.

El martes se reunieron las comisiones del Concejo Deliberante; donde el oficialismo reiteró su posición de avanzar con un costo de $30. Desde la oposición no presentaron despacho de minoría y afirman que no acompañarán este expediente. Actualmente el pasaje es de $19 y lo subirán 57%. Desde el sector empresarial insistieron que el valor debe ser superior a los $36 y advirtieron dificultades para abonar la segunda cuota del sueldo anual complementario.

En octubre se reunió el Sistema Integral de Movilidad Urbana (SIMU), donde los transportistas ya propusieron que la tarifa sea de $36,79. “Consideramos que la base de cálculo debe modificarse. Desde el Ejecutivo Municipal no se tuvo en cuenta el último incremento de combustible. Además se fijó el índice de consumo”, analizó el vocero de ERSA, Javier Harfuch. En este contexto reclamó que en estas condiciones el aumento del boleto debe ser superior a los $36,79.