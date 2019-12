Chóferes sin aguinaldo paralizan servicios

Sin ponerse colorados, los empresarios anunciaron que no pagarán los aguinaldos a los choferes porque no percibieron los subsidios de Provincia y Municipio. Como que esta situación dependiera exclusivamente de las arcas públicas y no hubieran tomado ninguna previsión para cumplir con la ley del sueldo anual complementario. La reacción –que más se parece a una presión hacia el Estado- de la UTA fue anunciar asambleas para esta mañana que dejarán nuevamente a los usuarios caminando por los barrios de la ciudad. Los trabajadores del transporte demandan el pago del aguinaldo. Dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor confirmaron en el puerto a los trabajadores del volante transporte que esta mañana realizarán asambleas de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 para definir las acciones a seguir ante la deuda del aguinaldo, según informó el secretario gremial Alejandro Quintana de UTA. Señaló que “realizamos asambleas debido a que los empresarios salieron a comunicar que no podrán hacer frente al pago del aguinaldo porque no cobraron los subsidios ni provincial ni municipal”.