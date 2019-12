La Cancillería Argentina confirmó que Evo Morales no será extraditado de Argentina a Bolivia, en caso de que ese país hiciera ese pedido contra el ex presidente que fue sacado del poder por un Golpe de Estado. Lo revelaron desde el entorno del ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá. Es sobre el pedido de detención que difundió el miércoles el gobierno de facto de ese país, a cargo de Jeanine Áñez, que presentó una orden de aprehensión en contra del ex presidente boliviano ante las oficinas de la Fiscalía especializada en anticorrupción y legitimación de ganancias ilícitas al atribuirle los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Morales denunció que el altercado que sufrió con su helicóptero fue un intento de atentado. “Ahora, tiempo después me informan que esto fue planificado. Fue un atentado. Me informaron que el General tercero ya se sentía presidente en la región”, dijo Morales. Además, recordó que en ese momento Luis Camacho ya estaba pidiendo que “yo caiga” y remarcó, “fue un atentado”.