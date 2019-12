Almirón y Palermo son la opción

Además de los mencionados Russo y Pekerman, las últimas horas se sumaron dos nombres más a la lista de posibles entrenadores del Xeneize. Más allá que Juan Román Riquelme había dicho que el lunes posterior a las elecciones iba a anunciar al entrenador de Boca, teniendo en cuenta que a Gustavo Alfaro se le termina el contrato el 31 de diciembre y no le renovarán, todavía no hay certezas acerca del DT xeneize para el 2020. Si bien Miguel Ángel Russo parece ser el que más chances tiene y su alternativa era José Pekerman, las últimas horas se sumaron dos alternativas que vienen de terminar sus vínculos en el exterior hace poco. Uno es Martín Palermo, que terminó el contrato con Pachuca de México y también era la opción de Christian Gribaudo. El otro es Jorge Almirón, que hace días fue despedido del Al-Shabab de Arabia Saudita. La nueva dirigencia no quiere apurarse en la decisión y todavía no anunciarán al futuro entrenador.