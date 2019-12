Alberto Fernández presentó su Gabinete

El presidente electo, Alberto Fernández, presentó a los 32 funcionarios del nuevo gabinete que lo acompañará durante su gestión de Gobierno a partir del 10 de diciembre próximo. El nuevo esquema amplia la cantidad de ministerios y tiene una fuerte impronta en reactivar la economía y lograr equidad social. Al iniciar su discurso dijo que “todos los que me acompañan han trabajo conmigo y los conozco a todos y todas” y celebró la “calidad técnica” de los integrantes del equipo de gobierno. “Quise que la unidad del Frente de Todos esté representada en el gabinete”, afirmó.

“Los convoco a que hagamos la epopeya de hacer otro país. La mayoría está teniendo la oportunidad de la función pública para protagonizar un momento único de cambio. Tengo enorme confianza en todos ellos. Con los que venimos de otras experiencias, estoy seguro que con esas experiencias todo sea más fácil”, sostuvo en la presentación.

“Vamos a recibir un país con casi 41% de pobreza. Uno intenta buscar bases sólidas y cuesta encontrarlas. Lo que sí es sólido es el compromiso nuestro para que el 41% de pobres de la Argentina sea nuestros primero centro de atención”, agregó.

“Les agradezco a todos, póngase a trabajar”, sentenció, y recordó una anécdota tras la asunción del fallecido Néstor Kirchner en 2003. “Cuando asumió le dije ‘viste que al final llegamos’, y él me respondió: ‘¿Qué llegamos? Ahora ponete a trabajar por que no empezamos’”.

El mandatario electo reunió en sus oficinas de Puerto Madero a sus 21 ministros, quienes junto a secretarios y titulares de organismos, se sacaron la primera foto de familia del equipo del Frente de Todos. En rigor, Alberto subirá de los actuales 11 ministerios de Mauricio Macri a 20. Aparte se cuenta la Jefatura de Gabinete, con su respectivo ministro coordinador.

“Es la tercera vez que participo del armado de un Gabinete y estoy muy contento con el resultado que estamos logrando. A todos los conozco, se de la calidad moral y la calidad técnica de cada uno”, resaltó Fernández.

El mandatario electo comenzó la conferencia pasadas las 18:30, cuando ingresó al salón acompañado por su futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, donde ya lo esperaban los próximos funcionarios. “Somos un frente que se constituyó sobre la base de la unidad, y así como tuve la enorme preocupación por que los bloques legislativos se unifiquen, quise que esa misma unidad se refleje e el gobierno y creo haberlo cumplido”, expresó Fernández.

A la vez, al ser consultado sobre la transición con Macri, aseguró que habló con el mandatario saliente “las veces que hicieron falta” en las últimas semanas. “Hemos hablado las veces que hicieron falta con el Presidente y los equipos que tuvieron que reunirse para buscar datos, pudieron hacerlo. Hay cosas que hay que hacerlas silenciosamente para no alternar a nadie y lo pudimos hacer sin sobresaltos”, indicó.

Al responder algunas preguntas, anticipó que ya eligió al próximo titular de la Agencia de Inteligencia, pero remarcó que posiblemente haya cambios en la estructura vigente del área. “Lo tengo decidido, pero estamos viendo cómo encarar ese tema y por qué no está acá la persona que está trabajado en ese tema”, aclaró.

LA LISTA

Jefe de Gabinete: Santiago Cafiero.

Ministro de Economía: Martín Guzmán.

Ministro de Producción: Matías Kulfas.

Ministro de Relaciones Exteriores: Felipe Solá.

Ministro de Interior: Eduardo “Wado” de Pedro.

Ministro de Desarrollo Social: Daniel Arroyo.

Ministro de Salud: Ginés González García.

Ministro de Defensa: Agustín Rossi.

Ministra de Equidad: Elizabeth Gómez Alcorta.

Ministro de Hábitat: María Eugenia Bielsa.

Ministro de Trabajo: Claudio Moroni.

Ministra de Justicia: Marcela Losardo.

Ministra de Obras Públicas: Gabriel Katopodis.

Ministro de Transporte: Mario Meoni.

Ministro de Educación: Nicolás Trotta.

Ministro de Ambiente: Juan Cabandié.

Ministro de Ciencia y Tecnología: Roberto Salvarezza.

Ministro de Agricultura: Luis Basterra.

Ministro de Turismo y Deportes: Matías Lammens.

Ministro de Cultura: Tristán Bauer.

Ministro de Seguridad: Sabina Fréderic.

Otros funcionarios:

Secretaria Legal y Técnica: Vilma Ibarra.

Secretario General de la Presidencia: Julio Vitobello.

Secretario de Asuntos Estratégicos: Gustavo Béliz.

Secretario de Energía: Sergio Lanziani.

INADI: Victoria Donda.

Presidente del Banco Central: Miguel Pesce.

AFIP: Mercedes Marcó del Pont.

PAMI: Luana Volnovich.

ANSES: Alejandro Vanoli.

Procurador del Tesoro: Carlos Zannini.

Presidente de YPF: Guillermo Nielsen.