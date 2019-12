Alberto Fernández es de Argentinos

El DT que lo “echó” de la cancha y la enseñanza de Gorosito. El presidente de la Nación, quien tomó el mando este martes, contó que no fue a La Paternal durante un tiempo por lo mal que jugaba el equipo y aseguró que Pipo le dejó una frase para el recuerdo. Alberto Fernández, presidente de la Nación, no oculta su fanatismo por el fútbol y Argentinos Juniors, el actual puntero del fútbol argentino. ¿Qué pasó en su momento para que deje de ir a verlo? Por el juego mezquino que proponía un entrenador decidió no concurrir a La Paternal hasta que no se fue. “Tenía un DT que no hacía jugar bien al equipo y yo decidí no ir más hasta que no cambiara. Después llegó (Néstor) Gorosito. Un día estábamos comiendo y el presidente del club le contó esto”, aseguró. ¿A quién hace referencia? A Ricardo Caruso Lombardi, a quien en ese entonces le pegó públicamente vía Twitter. En el intento de hacer una metáfora con su futuro mandato, Alberto explicó: “Me dijo ‘tenés muchas más posibilidades de ganar si jugás bien que si especulás’. Si los goles no llegan de entrada, vamos a seguir jugando bien, que van a llegar; nunca vamos a jugar en contra de la hinchada”.