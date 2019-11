Una hipotesis tambien apunta a un homicidio

“Tenemos una hipótesis de máxima que podría ser un homicidio”, dijo el Fiscal Gustavo Roubineau en declaraciones radiales, cuando en un principio se indicó que el menor Octavio Ortmann de 16 años, según imaganes de las cámaras de seguridad se encontraba solo al momento de desplomarse desde un cuarto piso de un edificio, ubicado en Moreno y España.

“Tenemos una hipótesis de máxima de que estamos hablando de un hecho que podría ser un homicidio”, insistió el representante de ministerio público para aclarar que “aún no sabemos quién puede ser” el responsable. Otra de las hipótesis es que haya caído accidentalmente y la tercera es que se trate de un suicidio. “Todavía no tenemos elementos que nos pueda hacer inclinar por una u otra hipótesis”, sostuvo Roubineau, quien también aseveró que los jovenes acusados en las redes sociales no estaban al momento que Ortmann cayó al vacio.

“No hay imputados, y los chicos prestaron declaración testimonial como testigos”, explicó la Jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas. “Hay material fílmico y en ese preciso momento el chico que murió estaba solo porque los adolescentes llegaron después que cayó, es lo que refleja el material fílmico”, sostuvo González Cabañas.