Se proyectó “Todos los hombres del presidente” (1976) de Alan J. Pakula en el primer piso del Salón Azul en Córdoba 794 del Centro Cultural Universitario. Todos los hombres del presidente (All the President’s Men) es una película estadounidense de 1976 dirigida por Alan J. Pakula. Protagonizada por Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden, Jason Robards, Martin Balsam, Hal Holbrook y Jane Alexander en los papeles principales. Basada en el libro homónimo de Bob Woodward y Carl Bernstein, publicado en 1974, que relata la historia de la investigación periodística que condujo al famoso escándalo de “Watergate”, que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos. En 1972, dos jóvenes periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), comenzaron a investigar lo que parece ser un simple allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata en Washington.