Sin controles al incorporar Precios Cuidados

Nación unirá ambas medidas hasta que finalice el mandato de la actual gestión. Desde la Provincia indicaron que no continuarán con el contralor hasta que no se les notifique los nuevos valores y artículos incluidos. Debido a que finalizó la vigencia de la medida de Productos Esenciales, que ofrecía bienes básicos a precios congelados, el Gobierno nacional anunció que añadirá estos artículos a la esfera de Precios Cuidados. La iniciativa había sido deslizada en Buenos Aires, pero en las provincias no tenían información oficial hasta ayer. El subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor, Juan José Ahmar, confirmó que “recibimos información de la Secretaría de Nación para incorporar productos de la canasta de Esenciales a Precios Cuidados”, y que “ese será el lineamiento hasta finalizar esta gestión nacional”. El inconveniente es que en el organismo provincial no cuentan con información detallada sobre cuáles serán los artículos que se incorporarán, marcas o nuevos montos, ya que también se habla de posibles aumentos. En Buenos Aires se informó que este nuevo listado vendría con 13% de aumento.