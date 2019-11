Los alumnos se descomponen por falta de agua y luz en las escuelas. En el colegio Nº293 “Teniente General Donato Álvarez” del barrio Pujol, directivos, docentes y niños están sin agua y sin luz hace varios días. Los tutores confirmaron que los chicos además de traer botellas con agua de sus casas, llegan a la escuela y no tienen luz como el miércoles, con más de 40 grados de temperatura. Como no hay ventanas –cuestiones de seguridad- y no andan los ventiladores los presentes se descomponen en plena clase. El miércoles, “tuvimos que retirar a todos los chicos porque a las 10 de la mañana se cortó la luz, vinimos y no se podía estar en el salón, que se transforma en un horno”. En la escuela dicen que “los aires no aguantan y por eso se corta la luz en todo el establecimiento”, aseguró una madre. “Dejé a mi hijo en horario de entrada y a las 3 de la tarde –miércoles 42°- me llamaron para que lo venga a retirar porque se descomponía del calor”, fue queja coincidente de los padres.