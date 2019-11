Scaloni pone a Messi Agüero y Lautaro

Lionel Scaloni piensa en el tridente Messi-Agüero-Lautaro para enfrentar hoy a Brasil desde las 14:00. El DT aseguró que “hay jugadores que no están al ciento por ciento” y esperará hasta hoy para definir el equipo. Anticipó un planteo similar a los últimos amistosos, ante Ecuador y Alemania. El director técnico de la Selección Argentina, brindó una conferencia de prensa en Riad (Arabia Saudita), donde hoy la Albiceleste enfrentará a Brasil en un amistoso, y si bien no confirmó la formación aseguró que “la idea es que jueguen Messi, Agüero y Lautaro”. “El equipo no lo puedo confirmar porque hay jugadores que no están al ciento por ciento. Lautaro está bien, no se entrenó los dos primeros días y es una de las razones por las que esperaremos para ver cómo responde”, agregó el DT. El Toro sufrió un golpe en el partido del Inter ante Hellas Verona y permanece en duda. A falta de confirmación, los once podrían ser Esteban Andrada; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Lucas Ocampos o Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Messi, Lautaro y Agüero. Respecto al sistema de juego, Scaloni puso como ejemplo los últimos dos partidos disputados por la Albiceleste, ante Ecuador y Alemania, aunque también dijo que se podrían imitar algunas cosas del choque de la Copa América ante Brasil, que terminó con victoria para la Verdeamarela 2-0 en semifinales.