Ruggeri contó la mejor anécdota

Oscar Ruggeri y un recuerdo muy divertido de sus almuerzos con Mirtha Legrand. El Cabezón recordó las dos veces que fue invitado a almorzar con la diva y provocó las carcajadas de todos sus compañeros en el estudio. Para las generaciones más jóvenes, Oscar Ruggeri es más conocido por haberse convertido en un personaje de los medios que por su carrera exitosa como futbolista campeón del mundo con la Selección en México 1986 y ganador de todo también a nivel clubes pero en esta faceta también se destaca y recordó una vieja anécdota el día que fue invitado a almorzar al programa de Mirtha Legrand y provocó las carcajadas de todos sus compañeros de Fox Sports. “En lo de Mirtha no se puede comer si te sienta al lado de ella; yo fui dos veces, me senté a la izquierda y cada vez que iba a comer me hablaba. ¿Sabés el sandwich que me comí en la esquina? Pasaban los platos, buena comida pero no comí nada. Te ponen cosas que no las podés agarrar, que estás acostumbrado a usar las manos”, contó el Cabezón y el estudio estalló.