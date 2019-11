Reperfilando el plan hídrico

Después de varios días tormentosos productos de temperaturas promedios que estuvieron en torno a los 40 grados, con sensaciones térmicas muy superiores y exasperantes cortes de luz; ayer llegó la lluvia que despidió a octubre con cara de tormenta. Meros anuncios, porque no llovió tanto. A no ser que algún ocasional transeúnte se ubique, por ejemplo, en una esquina céntrica de la ciudad, para tener la sensación que llovió muchísimo. Pero cayó suficiente agua para complicar cualquier cruce en las arterias céntricas y en otras no tanto. En menos de veinte minutos de lluvia, pareció que hubiera llovido un día entero. El centro comenzó a inundarse. Pese a todo, con algo de sarcasmo se aseguró que “el plan hídrico se está reperfilando”. Otros aún alineados con la Nación, emularon a Macri: “no se inunda más… no se inunda más… carajo”.