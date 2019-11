Quintero no está lesionado

“Si Dios quiere voy a estar en la final”. El colombiano, que debió interrumpir su entrenamiento del martes en Ezeiza por un inconveniente muscular en el sóleo, se hizo estudios y se descartó un problema mayor. Juan Fernando Quintero, mediocampista de River, debió abandonar la práctica matutina de ayer en Ezeiza por un inconveniente muscular en el sóleo, pero se hizo estudios y todos respiran aliviados: el colombiano no está lesionado. A once días de la definición de la Copa Libertadores ante Flamengo en Lima, al salir de la clínica, Quintero dijo al pasar: “Si Dios quiere voy a estar en la final”. El colombiano, que retornó a las canchas hace un mes luego de su rotura ligamentaria en la rodilla izquierda, se quedaría afuera del duelo por la semifinal de la Copa Argentina ante Estudiantes de Caseros, el jueves en Córdoba. La idea es no arriesgarlo. Quintero de 26 años, regresó luego de medio año de recuperación en el triunfo por 2-0 sobre Almagro en Mendoza, justamente por los cuartos de final del trofeo nacional. De allí, sumó minutos en otros cuatro encuentros de la Superliga.