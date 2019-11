Quieren que el boleto suba a $40

El vocero de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano, Javier Harfuch, confirmó que están solicitando una actualización tarifaria y que, de acuerdo a los valores técnicos establecidos, debería superar los $35/40 pesos. Afirmó que con una inflación del 60%, la tarifa está congelada desde enero y todos los demás servicios aumentaron, aunque los transportistas por lo que solicitan, elevarían el boleto un 100%. Hoy se encuentra en menos de 20 pesos.

Como viene la mano, con viento a favor en el municipio, es un hecho que el boleto plano tendrá un ‘toquecito’ a favor del pedido de la CETUC. “La situación inflacionaria afecta al ciudadano común y el transporte no está exento”, señaló Harfuch, advirtiendo que padecen “inconvenientes por el desfinanciamiento y no hay inversión”. Aseguró que “de esta forma no es sustentable”, e insistió que “hubo una inflación del 60 por ciento y en los demás servicios públicos como energía, agua, telefonía, fueron recomponiéndose mientras que la tarifa del transporte permaneció congelada”. “Hubo aumentos de combustible, y también la devaluación de la moneda frente al dólar, en este contexto estamos superados y requerimos actualización”, aseveró.