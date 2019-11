Procesaron a ex gendarme por trata y prostitución

Un ex integrante de la Gendarmería Nacional fue procesado en las últimas horas en una causa que investiga el Juzgado Federal de Paso de los Libres, de una mega-organización dedicada a la trata de personas y prostitución. La resolución de la Justicia recayó sobre Pedro Norberto Sánchez como parte de una red de trata y prostitución que explotó sexualmente a menores de edad en esa ciudad. Junto al ex uniformado, también quedó a un paso del juicio un colaborador.

Sánchez (54), fue procesado el jueves último por el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, en la causa residual de la que está a la espera de juicio una mega-estructura dedicada a la explotación sexual de víctimas de trata en esa localidad de la frontera correntina con Brasil, según informaron. Entre otras cosas, esa organización contaba con la participación del ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, procesado por brindar supuesta protección a la red de prostíbulos y sus vínculos con los organizadores de las maniobras. Junto a Sánchez fue procesado su colaborador Ramón Antonio Do Santos (23).

Ambas medidas judiciales fueron dictadas sin prisión preventiva, aunque están detenidos por otros casos, por lo que aguardarán el día del juicio tras las rejas.

A su vez, en la misma resolución de Fresneda fueron sobreseídos total y definitivamente Selva Beatriz Sánchez, Luis Adriano Sánchez, Javier Alejandro Ruiz Díaz, Cristian José Fretes, Zoraida Britos, Graciela Itatí Antillano y el abogado Jorge Adrián Barboza, quien también estaba requerido por supuesta asociación ilícita.

Sánchez ya fue condenado en 2013 a siete años de prisión por lavado de activos, en una causa resonante por los bienes que se decomisaron, entre los que se encuentra un colegio privado montado en la provincia de Misiones.

ORGANIZACIÓN

De acuerdo con una investigación desarrollada por los fiscales federales Fabián Martínez y Carlos Schaefer junto a la Procuraduría de Trata de Personas (Protex), Sánchez estaba estrechamente vinculado a la organización que fue procesada el año pasado, de la que participaban comerciantes, empresarios, el ex fiscal y hasta un alto mando retirado de la Gendarmería, José María Viero.

“Ricardo Aguirre, María Clelia Ramona Espada, Pedro Norberto Sánchez -quien integraba la Gendarmería Nacional Argentina- y Rosana Estela Rodríguez, pusieron y mantuvieron en funcionamiento, sin complicaciones judiciales ni interrupción de esa actividad ilegal, “una whiskería” (en realidad, el prostíbulo Roxi o Puro Movimiento), donde se ofrecían servicios sexuales de las mujeres prostituidas, y un hotel (Momentos), en el que también se concretaban estos servicios concertados en el prostíbulo “Roxi”.