Pizzi agradeció y lamentó su salida

El entrenador santafesino confesó que “era el momento de dar un paso al costado” y les dedicó unas palabras a sus colaboradores y a toda la familia del Ciclón. El ex entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, confirmó ayer que era “un momento de dar un paso al costado por mucho que duela”, en referencia a la decisión de dejar el cargo. En una carta escrita a los hinchas del Ciclón, manifestó: “Por mucho que me duela, es el momento de dar un paso al costado. Son parte de mí desde que me recibieron con los brazos abiertos en 2012. Juntos logramos triunfos para el recuerdo, como ganar el Torneo Inicial y nos permitimos soñar con los pies en la tierra”. Pizzi remarcó que por eso volvió en el invierno “con más ganas e ilusión que nunca por trabajar entre todos para que esta gran familia pudiera volver a estar donde se merece estar”. “Me gustaría agradecer a todas las personas que me han apoyado durante esta nueva etapa que por desgracia me toca concluir”. “También quiero tener un recuerdo para todo el plantel de jugadores, mis ayudantes en el cuerpo técnico, dirigentes y trabajadores de la institución. Gracias a toda la familia de San Lorenzo de Almagro por el cariño y el respeto que me mostraron”, afirmó a través del comunicado.