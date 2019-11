Peruchena quiere “jugar unos minutos”

“Ojalá pueda jugar unos minutos este año para sacarme un poco la ansiedad y trabajar tranquilo en el receso”, manifestó el capitán de San Martín de Curuzú Cuatiá, Damián Peruchena, quien se recupera de una fractura en la mano derecha sufrida en el inicio de pretemporada. Con 42 días cumplidos desde la operación, Peruchena habló del proceso de rehabilitación y dejó en claro que aún no está para jugar. A pesar de la ansiedad trabaja tranquilo para volver quizás antes de fin de año. San Martín transita de undécima semana de trabajo desde el inicio de la actividad en el mes de septiembre, cuando arrancó la pretemporada para su tercera participación en el Torneo Federal de Básquet. En el arranque el curuzucuateño, referente del equipo de Carlos Miño, sufrió la doble fractura en su mano derecha (cuarto y quinto metacarpiano) y desde allí, luego de la cirugía realizada en Curuzú Cuatiá, lleva el proceso de recuperación: “Lo manejo tranquilo a pesar de la ansiedad, si me preguntas quiero jugar el viernes pero no es bueno para mí, ni para el equipo, puedo recuperar la mano pero físicamente me falta un montón” dijo. San Martín logró dos triunfos de tres partidos disputados, ganándole como local a Atlético Saladas y en condición de visitante a Sarmiento de Resistencia, aunque cayó en el debut con Amad de Goya. San Martín recibirá hoy a Sol de América de Formosa por la cuarta fecha de la División Nea del Torneo Federal.