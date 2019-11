PANEDILE de las megas obras a refaccionar una simple plaza

Comenzaron las obras de refacción de la Plaza 25 de Mayo, con una suculenta inversión, algunos la creen elevadísima (entre 40 a 80 millones de pesos), otros que estaría a acorde a lo presupuestado, aunque el dato más llamativo, es quien la construye: PANEDILE SACIF, igual empresa pero mutada en su composición societaria, que edifica la mega obra IOSCOR-IPS-BANCO. No para pocos, esta nueva cesión, cierra el frustrado acuerdo nación-provincia-municipio de un aventurado Plan Belgrano que para Corrientes, funcionó poco y casi nada. Se dice de un cambio de dinero y favores que todavía faltaban cumplirse, y que mejor, que re-perfilar el histórico espacio verde de la añeja ciudad de Vera. Alguna vez fue un proyecto del justicialismo, cuando Fabián Ríos era intendente. Su intención fue duramente criticada por la oposición, sobre todo por funcionarios y arquitectos radicales, entre ellos Gabriel Romero, que ahora permanecieron mudos, o les cerraron la boca.

A nadie le cierra que una firma de tal envergadura, ahora se dedique a refaccionar una simple plaza.

Hugo Dragonetti, el propietario de PANEDILE SACIF, constructora sospechada siempre de sobreprecios en sus obras, fue detenido el 22 de febrero de este año por orden del juez Claudio Bonadio, en el marco de la ya emblemática Causa Cuadernos. Dragonetti fue señalado por el financista “arrepentido” Ernesto Clarens, como uno de los empresarios que pagaron coimas en el marco del sistema de retornos organizado durante el gobierno kirchnerista para recaudar fondos de la obra pública. Sin embargo en 2017, PANEDILE fue la escogida para desarrollar el emprendimiento público más importante en los 20 años del radicalismo en la administración de Corrientes. La amañada licitación (la primera en rubricar por Ricardo Colombi ese año) vino prácticamente enlatada desde el gobierno nacional de Mauricio Macri, tanto que no pudieron compulsar las empresas locales, por lo tanto no tuvo oponentes. La orden era que nadie se presentará a esa compulsa (Licitación Pública Nº01/2017). Y así fue.

Aquel entonces, ese negocio millonario nucleó a los ejes del poder en la alianza electoral ECO-Cambiemos. La construcción del complejo Administrativo de edificios IOSCOR–IPS, insumiría la friolera suma de $495.240.206,82 (28 millones de dólares de la época). Actualmente la suma inicial se duplicó.

PANEDILE ARGENTINA S.A., en 2014 fue denunciada por la AFIP junto a otras 1.200 empresas, por la utilización de facturas apócrifas con la idea de evadir impuestos. A pesar de la posterior prisión de Dragonetti, se aseguraba que esta sociedad anónima tenía vínculos con la dirigencia del PRO, tanto que su carpeta de deuda fue “limpiada” en el organismo tributario federal.

LOS ANTECEDENTES

Hay algunas voces que hablan de un sobrefacturqación en la refacción de la Plaza 25 de Mayo, hoy impulsada por el gobierno de Gustavo Valdés junto al área Obras Públicas de la Provincia. Las sospechas surgen por los antecedentes de la constructora.

El emblema de Panedile es el Complejo Juan Felipe Ibarra, popularmente conocido como “Las Torres Gemelas” en Santiago del Estero, un edificio que terminó costando US$ 125 millones -unos 5.000 millones de pesos al tipo de cambio en su momento- que sufrió incontables aumentos de presupuesto. Una denuncia por sobreprecios en la construcción de las Torres, obligó a la empresa a dar explicaciones públicamente y admitir que hubo ampliaciones presupuestarias por decreto. Otro proyecto importante a cargo de Panedile fue la reconstrucción integral del Dique Figueroa, también en esa provincia, la que sufrió numerosos inconvenientes y que también fue objeto de varias modificaciones de presupuesto, denunciados en los tribunales penales.

Hoy en el espacio histórico de la Capital correntina, ya fue instalado el obrador en el espacio público sobre la calle Mayo. Y ya son muchos los ojos que observarán, si lo que se construirá, realmente vale lo que se dice, se invertirá.