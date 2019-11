Osella criticó la “alineación” nación, provincia y municipio

“No sirvió de nada alinear Nación, provincia y municipio” señaló Ignacio Osella, más que molesto por la decisión irreversible de Massalin que, en pleno proceso de conciliación obligatoria, ya decidió el cierre de su planta en Goya. La empresa manifestó tener condiciones pésimas en materia de competencia con otras firmas generadas por el gobierno de Macri. “Parece que a nadie les importa los 250 trabajadores”, expresó el Intendente goyano.

“La conciliación está firme, y lo mismo anunciaron su ida. No sé qué medidas van a tomar. Ya empezaron a pagar las indemnizaciones, y están presionando a los trabajadores. No esperaron la decisión del Juzgado Federal. Alegaban el tema de la competencia desleal pero nunca hicieron nada. En todo el tiempo no hicieron presentaciones, ni nada. Lo que están demostrando es que sencillamente se quieren ir de Goya y eso no podemos cambiar”, sentenció Osella, quien estimó el fuerte impacto económico por el cierre de la fábrica. “En sueldos son alrededor de 14 millones de pesos lo que entra a la ciudad y ese monto lo que genera en la ciudad. Después están las empresas que trabajan para Massalin”, putualizó en declaraciones a TN Goya.