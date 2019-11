Octavos de final del Torneo “Raúl Achitte”

Este fin de semana se jugarán los partidos de ‘Ida’ válidos por una nueva instancia del certamen organizado por la Federación Correntina de Fútbol (Fe.Co.F.) Mañana (2) en Mercedes, irá el único adelantado de los ocho encuentros, entre el local Apinta y Sportivo Santa Lucía; el resto de la acción el domingo 3 de noviembre.

PROGRAMACIÓN

8vos. de Final – Ida. Sábado 2/11 En Mercedes: 17.00 – Apinta vs. Sportivo Santa Lucía (Liga Goyana) Estadio: “Ciudad de Mercedes”, Club Atlético y Social Apinta.

Domingo 3/11. En Curuzú Cuatiá: 16.30 – Huracán vs. Juventud Unida (Sauce) Estadio: Club Huracán.

En La Cruz 16.30 – San Francisco vs. Puente Seco (PDLL) Estadio: “Sargento Cabral”, Liga Cruceña de Fútbol (L.C.F.).

En Capital 17.00 – Boca Unidos vs. Central Goya Estadio: Complejo “Leoncio Benítez”, Club Atlético Boca Unidos (C.A.B.U.).

En Paso de los Libres 17.00 – Ferro/Pumita vs. Victoria (C. Cuatiá) Estadio: “Agustín Faraldo”, Liga Libreña de Fútbol (LLF).

En Gobernador Virasoro 17.00 – Luz y Fuerza vs. Sarmiento (S. Tomé) Estadio: “La Vuelta del Ombú”, Liga Virasoreña de Fútbol (L.V.F.)

En Goya 17.30 – Huracán vs. Berón de Astrada (Pueblo Libertador) Estadio: “Ramón Cacique Oviedo”, Huracán Football Club (H.F.C.).

En Bella Vista 20.00 – Barrio Norte vs. Ferroviario (Ctes.) Estadio: “General San Martín”, Liga Bellavistense de Deportes (LBD).