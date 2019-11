Octavio Ortmann tenía alcohol en sangre pero no estaba alcoholizado

La autopsia determinó que Octavio Ortmann, el joven que se desplomó de un cuarto Piso, tenía alcohol en sangre y que las lesiones fueron por la caída.

La jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas, que entiende en la causa detalló los resultados finales de la autopsia al cuerpo del chico de 16 años, que falleció en un confuso episodio. Señaló que “las lesiones fueron producidas por la caída”, además que los exámenes toxicológicos arrojaron que “tenía 0,96 g/ml de alcohol en sangre”, lo que le causó un “estado de euforia”. “Octavio no tenía drogas en sangre”, detalló la jueza para puntualizar que “su muerte se debió a lesiones de la caída”. No estaba alcoholizado como para perder el conocimiento” y que ese nivel del alcohol solo provoca “euforia”, insistió González Cabañas.

La causa de la muerte es un traumatismo de cráneo y un golpe en el sector hepático grave inducidos por caer desde tanta altura.

“El joven no tenía drogas, ni ninguna otra sustancia, más que el alcohol en sangre que era 0.96 que es el primer nivel o estadio, entre 0,3 y 1,2 el alcohol causa euforia”, explicó la magistrada, detallando que “tenía lesiones en brazo producto de la caída, sobre todo en el lado derecho, que es el lado del que Octavio cae y no tenía lesiones previas”.

“Por más que quede arrimada la puerta son de las que se traban y del lado de afuera no se puede abrir, hay que relacionar todos los elementos, estamos en un proceso de investigar los testimonios”, explicó ante la posibilidad que el joven haya quedado encerrado. “No existen imputados y la carátula es averiguación de causa de la muerte”, adujó para remarcar que “la probabilidad del accidente es para donde se inclina la causa”. “La conducta de él se explicaría con la confirmación o no de si se quedó encerrado en el balcón, podría ser que haya pateado el vidrio”, subrayó para indicar que “hay distintos testimonios del estado de la puerta del lado del balcón, hasta ahora, las pruebas señalan que Octavio estaba solo en el momento de la caída”.

