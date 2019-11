Nunca pedí cosas ilegales

Desde México, donde recibió asilo, el depuesto presidente de Bolivia renovó sus denuncias en torno al golpe de Estado que lo derrocó, rechazó las acusaciones de fraude electoral, y lanzó fuertes críticas contra la Organización de Estados Americanos (OEA). “Nunca en mi vida le he pedido a las instituciones que hagan cosas ilegales”, afirmó Morales en conferencia de prensa, la primera que brindó más allá de sus declaraciones desde el aeropuerto al arribar a México. Dijo que “la OEA está al servicio de EEUU”. “Debería llamarse Organización de Estados del Norte y no de América”, fustigó. Morales fue depuesto el domingo en medio de protestas opositoras y la complicidad de las Fuerzas Armadas. El conflicto, que ya venía hace meses por la legalidad de un eventual cuarto mandato, se agravó a raíz de dudas que surgieron en el recuento de votos. Los primeros resultados daban amplia victoria a Morales pero no suficiente para ganar en primera vuelta. Tras interrupción en el escrutinio, la ventaja se agrandó y alcanzaba para evitar el balotaje.