Alberto Fernández desde México aclaró que “el 10 de diciembre no es una fecha mágica”. Lo afirmó el presidente electo tras su reunión con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Me voy convencido que tenemos mucho por delante”, señaló. El presidente electo aseguró que con el mandatario mexicano López Obrador hablaron de “la necesidad de profundizar el vínculo” a nivel político y económico entre ambos países. “El 10 de diciembre no es una fecha mágica”, declaró en el marco de una conferencia de prensa. El presidente electo cuestionó la política implementada por Macri y consideró que los dólares que se “fugaron” no terminaron “en obras, ni en ahorros”. Es un encuentro que “no tengo ninguna duda que va a fortalecer el vínculo. Es un gran punto de arranque, me voy convencido que tenemos mucho por delante”, señaló Fernández. Alberto se reunió con López Obrador y acordaron reforzar relaciones bilaterales.