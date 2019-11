No descartó pasar a Racing. Si bien todavía “Chacho” no oficializó su partida de la institución, el secretario deportivo hace varios días viene analizando propuestas y esta es la más concreta. El manager de Racing, Diego Milito, se reunió con Jorge Sampaoli para ofrecerle el cargo de entrenador de la institución y el actual DT de Santos se mostró interesado en ser el sucesor de Eduardo Coudet. Sampaoli tiene contrato vigente hasta diciembre del año próximo y, si bien hay distintas versiones sobre si tiene cláusula de salida vigente para 2020 o no, la realidad es que Milito no se fue con un no rotundo y, a diferencia de los otros apuntados, dejó la puerta abierta. El mánager de Racing había hablado con Matías Almeyda y Rodolfo Arruabarrena, quienes también tienen trabajo, pero ambos agradecieron la posibilidad y contestaron que pretendían quedarse donde estaban.