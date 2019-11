Revelaron una explosiva propuesta de Lionel Messi a Neymar para que vuelva al Barça: “Yo me voy y tú tomarás mi relevo”. Según informó la revista francesa France Football, el astro argentino habló con el brasileño tras la dura remontada ante el Liverpool en la Champions League y le pidió que tome su legado en el club catalán. Es cuestión de tiempo para que Neymar vuelva a jugar en el FC Barcelona. Estuvo muy cerca de regresar en el último mercado de pases, pero el atacante brasileño no logró salir del Paris Saint Germain y actualmente debe convivir con la hostilidad del público que sigue al equipo francés. En el Camp Nou lo esperan con los brazos abiertos, sobre todo el astro argentino Lionel Messi, quien habría llamado a Ney para pedirle que sea su heredero en el club blaugrana. Según la prestigiosa revista France Football, Messi tuvo trascendental conversación telefónica con Neymar luego de la épica remontada que el Barça sufrió contra el Liverpool en la que le confesó que quiere que él sea su sucesor en el trono. “Quiero que vuelvas, en dos años me voy y tú te quedarás solo. Tomarás mi relevo”, habría dicho Leo a su ex compañero.