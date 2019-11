Me encantaría volver a Boca

Rompió el silencio en su regreso a la Argentina. El atacante con pasado en Racing descartó la posibilidad de volver a la Academia y reveló que el único equipo en el que jugaría en el país sería el Xeneize. Aseguró que hubo actitudes de Diego Milito que le dolieron mucho. Cada vez que habla Ricardo Centurión, sus reflexiones generan un manto de polémica por los clubes en los que participó. “Tengo que ir a México a buscar las cosas”, advirtió el atacante que pasó la última temporada en el San Luis. “No me acostumbré. No me adapté a la altura. Con el primer entrenador no tuve muchos minutos, porque él tenía a su equipo del ascenso y no varió mucho; y cuando llegó Matosas sufrí una lesión”, argumentó sobre su falta de ritmo. Como el volante todavía tiene contrato con Racing, una de las primeras consultas fue sobre su posible regreso a la Academia, pero su respuesta fue negativa: “La realidad es que es muy difícil que vuelva. No se sabe quién será el nuevo entrenador y del club no me llamó nadie. La idea es que salga algo de afuera”.