Massalín Particulares cerró definitivamente

Después de 60 años de trabajo en Goya, la planta de Massalín Particulares cerró las puertas. Ocurrió luego de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los empleados fueron notificados ayer en horas de la siesta cuando terminó uno de los turnos de trabajo. Recibieron la noticia alrededor de las 14, cuando la directora nacional de Producción (Manufacturing Director en Philip Morris International) de Massalin Particulares, Nadia Piskulik, les comunicó que finalizada la conciliación obligatoria decidían poner fin al trabajo industrial en esa sede, al no haberse producido cambios a la situación del 21 de octubre pasado. Hubo varias semanas de negociación.

Son más de 200 empleados que se quedarán sin trabajo por el cierre de la fabril tabacalera. Tras informar de la penosa decisión de bajar sus persianas, rápidamente depositaron los sueldos de los empelados. “Cuando los empleados iban a salir se enteran que por la puerta lateral ingresaron las máximas autoridades de la planta y fue allí cuando confirmaron el cierre”. “15 minutos tardó la fábrica para depositar el sueldo a todos los empleados. Cuando fueron salieron los muchachos de la fábrica nos enterábamos que la indemnización ofrecida es del 40 por ciento”, explicaron. Asimismo 6 meses de obra social.

“Se terminó Massalin Particulares en Goya, el hijo preferido de Goya”, recalcaron muy acongojados por el final, no solo de la fábrica si no de una parte de la historia de los goyanos.