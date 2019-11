Más rechazo al aumento del boleto

La oposición en el SIMU y la Asociación de Usuarios cuestionan los valores que proponen desde el monopolio empresario para su instrumentación. La presión empresarial del transporte se acrecienta sobre el municipio, desde la oposición parlamentaria también fustigaron el proyecto de suba del transporte público. La concejal Soledad Pérez (PJ) rechazó la propuesta de llevar a $36 pesos el boleto plano: “El monto propuesto por las empresas es un disparate para la ciudadanía; los empresarios se excusan diciendo que durante todo el año, todas las tarifas se han incrementado dos o tres veces y la de ellos no; dijeron que necesitan con suma urgencia la readecuación por la manera que se disparó el dólar”. La mayoría de los costos, “los cubren en dólares; entonces hay un desfasaje muy grande para ellos”. Igualmente, “lo que piden no se ajusta a la situación apremiante que atraviesan los usuarios”. Los trabajadores “ocupan mayormente el servicio y su poder adquisitivo está carcomido por la inflación”. Se convocó a Audiencia Pública -no vinculante- para el 2 de diciembre.