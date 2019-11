Maradona dejó oficialmente Gimnasia

Tampoco continuará su cuerpo técnico. Diego Maradona dejó de ser oficialmente entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, confirmó el presidente de la institución, Gabriel Pellegrino. El rumor se instaló el lunes y fue ratificado por el mandatario ayer. “Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia. Él dijo que está para sumar, no para dividir”, aseguró Pellegrino. El entrenador tomó la decisión luego que el presidente de la institución confirmara que no se presentará para las elecciones ante la falta de una unidad. Pellegrino confirmó también que Sebastián Méndez y Adrián González abandonaron la institución junto a Maradona y que no quedará nadie de su cuerpo técnico. El “10” ya había avisado que si el mandatario abandonaba la institución se iba a ir detrás de él. “Contra Arsenal dirige (Mariano) Messera”, confirmó Pellegrino. Será un interinato hasta después de las elecciones, donde las nuevas autoridades definirán al próximo entrenador. La aventura de Maradona en Gimnasia duró sólo 8 partidos. Fueron 3 victorias y 5 derrotas, con la particularidad que todos los triunfos fueron de visitante.