Los pueblos ya no eligen presidentes

Cristina F. Kirchner definió que “la moda en Latinoamérica, a los Presidentes ya no los eligen los pueblos”. La vicepresidenta electa se manifestó en redes sociales a un día que la titular provisoria del Senado, Jeanine Áñez, se proclamara presidenta de Bolivia. Áñez asumió la presidencia de Bolivia, en una sesión del Congreso que tuvo la ausencia de los congresistas del MAS, el partido que responde a Evo Morales, por el cual no hubo quórum. Quién se expresó al respecto fue la vicepresidente electa Cristina Fernández. La actual senadora por el Frente de Todos se encuentra en Cuba acompañando a su hija y se manifestó en Twitter. “Se instaló una moda en Latinoamérica: parece que a los Presidentes ya no los eligen los pueblos. Ahora, se autoproclaman con gran patrocinio mediático e inmediato reconocimiento de ya sabemos quién. Lo curioso, además, es que dicen hacerlo en nombre de la democracia”, remarcó en un tweet.