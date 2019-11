El entrenador, que admitió un diálogo “muy bueno” con los dirigentes de Belgrano, le mandó un mensaje a Diego y también bancó a Scaloni. En unas horas en las que podría definirse su regreso al fútbol como entrenador, Ricardo Caruso Lombardi dio señales claras de lo que es su negociación con Belgrano -atraviesa un mal momento en la Primera Nacional- y le mandó un mensaje a Diego Maradona y opinó sobre Lionel Scaloni. Sobre el Diez, Caruso expresó: “le diría a Maradona que se quede, porque a él le costó mucho dirigir en Argentina y una vez que lo consiguió, es una lástima que se vaya. Creo que a Pellegrino le molestaría más que se vaya que se quede, porque si tiene una pizca de esperanza es con Diego. Porque más allá de las derrotas que tuvo, es un plus tenerlo en el banco”. Estas declaraciones tienen que ver con las elecciones que se vienen en el Lobo. Pellegrino no irá por la reelección por no haber consenso para el armado de una lista. Como consecuencia, Diego podría irse del club por “lealtad” a quien lo contrató. El Tano contó detalles del diálogo que mantiene con Belgrano. “Estuve reunido con los dirigentes y el diálogo fue muy bueno. Es gente muy sana que quiere hacer las cosas bien y a veces no sale. Quedamos que entre hoy y mañana seguíamos hablando el tema. Hablamos de todo, menos de lo económico. También hay que esperar unos resultados médicos de análisis que me hice”, manifestó.