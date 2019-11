La Azul y Blanca se impuso en las elecciones de No Docentes

La Lista Azul y Blanca Unidad No Docente encabezada por Rolando Escobar y Pablo Chamorro se impuso en las elecciones del Claustro No Docente de la #UNNE.

Las listas que se presentaron en la contienda electoral para ocupar el lugar de representación del sector No Docente ante el mayor órgano decisor de la Universidad –Consejo Superior de la UNNE- fueron dos: Celeste y Blanca Causa No Docente, encabezadas por los consejeros superiores No Docentes Manuel Eduardo Varela y Cristian Barnechea y la que finalmente obtuvo mayoría simple, Unidad No Docente liderada por los no docentes Rolando Escobar y Pablo Chamorro.

Los dos candidatos propuestos por la lista Celeste y Blanca para Consejeros Superiores No Docentes fueron Ernesto Daniel Romero y Jorge Marcelo Altamirano mientras que la lista Azul y Blanca propuso a Cecilia de Lucchi y Marisa Gómez para ocupar esos cargos.