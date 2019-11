Hoy no habrá recolección de residuos

Este jueves por la noche y el viernes por la mañana no habrá recolección de residuos. La comuna capitalina insta a los vecinos a no sacar en estos turnos la basura a la vía pública. Es por el asueto por el Día del Empleado Municipal que se conmemora cada 8 de noviembre. En esa fecha no habrá actividad en la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) y el Centro Emisor de Licencia de Conducir. La Caja Municipal de Préstamos trabajará normalmente. La comuna recordó que a raíz del asueto por el Día del Empleado Municipal, este jueves 7 a la noche y el viernes 8 a la mañana, no habrá recolección de residuos en toda la ciudad. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, solicita a los vecinos cuyas zonas son servidas en estos turnos, abstenerse en esa franja de sacar basura domiciliaria a la vía pública.