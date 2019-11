Hernán Crespo no descarta a Boca Juniors

El ídolo de River que no descarta dirigir a Boca. Fue campeón de América con el Millonario y está muy identificado con el club de Núñez pero no le cierra las puertas a nadie. “No digo que no a nada”, dijo Hernán Crespo. Más allá de haberse ido a Europa muy joven y hacer casi toda su carrera en el fútbol italiano, es imposible no relacionar a Hernán Crespo con River. Sin embargo al ex entrenador de Banfield le preguntaron si aceptaría dirigir a Boca y si bien no dijo que sí tampoco lo descartó y se mostró dispuesto a escuchar esa hipotética oferta. En una entrevista donde habló de distintos temas y le respondió a Pipo Gorosito, el ex delantero sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si dirigiría en Boca o Independiente. “A uno le encantaría dirigir los equipos grandes y que te den la oportunidad de tener un material que también como filosofía e identidad de juego, mejora”. Porque al final de cuentas, “nosotros podemos tener mil ideas pero son los jugadores los que te hacen mejor entrenador”, comenzó Valdanito. Cuesta imaginarlo pero como él mismo dijo, no le cierra las puertas a nadie. Ni siquiera a Boca.