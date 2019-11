Hércules y Pingüinos volvieron rápido

Ambos equipos cerraron sus series 2-0 y de esta forma volverán a militar en el círculo superior en 2020. Disputarán las finales, en fecha a determinar, y van por la Copa “Fabian Sosa”, trofeo en juego en la presente competencia. Hércules con trabajo dio cuenta de Sportivo 64-60, abriendo la jornada. El juego fue de trámite equilibrado y los dirigidos por Sesín tuvieron su chance, pero no estuvieron finos y no pudieron llegar a igualar la serie. Por el lado del equipo del Barrio Libertad, al mando de David de Los Rios, quizás no fue su mejor noche, pero a base de entrega pudo quedarse con el match y el retorno a la primera división. Fue el 1 de la fase regular con un record de 7-1.

HERCULES CAMPEON

Cesar Mollevi, Juan Gerometta, Fabricio Langone, Nelson Barlzek, Sebastián Sánchez, Agustín Barrios, Leonardo Solís, Juan González, Renzo Barrios, Renzo Sosa, Julián Barboza. DT: David de Los Ríos.

CAMPAÑA

1º fecha vs. Malvinas 1536 Viviendas 90-63

2º fecha vs. Pingüinos 83-71

3º fecha vs. Libre

4º fecha vs. Sagrado Corazón 56-48

5º fecha vs. Sportivo 65-49

6º fecha vs. Malvinas 1536 Viviendas 84-58

7º fecha vs. Pingüinos 66-68

8º fecha vs. Libre

9º fecha vs. Sagrado Corazón 81-46

10º fecha vs. Sportivo 68-54

SEMIFINALES

Juego 1 vs. Sportivo 78-37

Juego 2 vs. Sportivo 64-60

PINGÜINOS

Cerrando la noche, el anfitrión Pingüinos, recibía a Malvinas 1536 Viviendas. El juego se mostró intenso y friccionado por momentos, y en ese contexto la “Banda Negra” pudo acomodarse mejor y comandar la pizarra a lo largo de los cuarenta minutos. El equipo de la populosa barriada no bajó los brazos y quedó a tiro en un par de oportunidades, pero no pudo consolidar ese crecimiento, algo que los locales no perdonaron y lo cerraron favorablemente 66-62. De esta forma el equipo al frente de Agustín Cuevas, ya en los primeros minutos del jueves terminó festejando el retorno a la máxima categoría del básquetbol capitalino. En la fase regular, fue el 2 con un record de 5-3.

PLANTEL

Pablo Solís, Néstor Serantes, Federico López, Fabián Checenelli, Gabriel Zamudio, Edgardo Gerez, Juan Yuste, Enzo Escobar, Julián Scoffield, Leandro Belmonte, Enrique Itkin y Matías Ramírez. DT: Agustín Cuevas.

CAMPAÑA

1º fecha vs. Libre

2º fecha vs. Hércules 71-83

3º fecha vs. Sagrado Corazón 51-58

4º fecha vs. Sportivo 75-51

5º fecha vs. Malvinas 1536 Viviendas 73-75

6º fecha vs. Libre

7º fecha vs. Hércules 68-66

8º fecha vs. Sagrado Corazón 70-42

9º fecha vs. Sportivo 63-55

10º fecha vs. Malvinas 1536 Viviendas 75-63.

SEMIFINALES

Juego 1 vs. Malvinas 1536 Viviendas 75-64

Juego 2 vs. Malvinas 1536 Viviendas 66-62