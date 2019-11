“Hay que superar la grieta y Corrientes, con Alberto, tiene la posibilidad de dialogar”, indicó Nito Artaza, ex senador nacional, en declaraciones a radio Dos. “A pesar del ajuste en Argentina no se han producido hechos de violencia porque las organizaciones sociales sostuvieron la pobreza y el hambre”, remarcó el afamado cómico.

“El radicalismo representa a la clase media y popular”, remarcó Artaza para sostener que “en Argentina pasamos de políticas de ajustes a extensivas y tenemos que bregar para que haya mejor distribución de ingresos y menos desigualdad”. “Espero que se desdolaricen las tarifas porque ganamos todos en pesos, el FMI es corresponsable de la crisis actual y la del 2001”, aseveró el ex legislador.

“Hay que aportarle ideas al presidente, las especulaciones están haciendo que ganen los bancos”, manifestó Artaza declarando que “los bancos no ponen un solo peso del impuesto al cheque, las pymes deberían ahorrar parte de ese impuesto”. “Me han hablado de un espacio en Corrientes desde el Gobierno Nacional, hay que superar la grieta y Corrientes con Alberto tiene la posibilidad de dialogar”, reiteró.