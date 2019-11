Garay, fue sobreseído en causa por amenazas

El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, fue sobreseído por la Justicia en una causa en la que había sido denunciado por supuestas “amenazas simples”, en el marco de un accidente de tránsito que protagonizó en 2017 en la ruta provincial 40 y del cual resultó lesionada su entonces pareja.

La jueza Marina Durand de Pereyra, de Santo Tomé, había imputado a Garay en una causa por supuestas amenazas tras un accidente vehicular, por lo que el jefe comunal asistió a declaración indagatoria. Tras la investigación, Durand de Pereyra sobreseyó, al considerar que no se cometió el delito denunciado.

Mientras tanto, continúa en sede judicial la causa que determinará la culpabilidad o no que pudo haber tenido Garay en el accidente, ocurrido hace dos años, cuando conducía la camioneta que volcó en un camino enripiado y en la que viajaban otras personas, entre ellas, su entonces pareja. La mujer resultó con lesiones gravísimas y lo denunció luego por supuestas “amenazas simples”, que ahora la Justicia entendió que no existieron.

Me acusó de abandono

“Corrí con todos los gastos derivados de la internación y de operaciones médicas en diversas clínicas privadas”, explicó Garay para puntualizar que “porque no me alcanzaba el dinero, pagué en cuotas un tratamiento muy costoso en el Instituto Fleni y voy a volver a pagar otro tratamiento que el mismo lugar le exige ahora”. “No estuve en condiciones económicas de realizar cosas que en un principio ella me exigió: comprarle un terreno, construirle una casa y construirle una clínica, comprarle un automóvil y darle la mitad de mi sueldo para toda su vida, además de una asistencia médica. No tenía ni tengo ese dinero. Me acusó de abandono y se entremezcló la campaña política para actuar en mi contra”, especificó Garay.