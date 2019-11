Ganó Gustavo Martínez en Resistencia

El presidente del Concejo Deliberante, el peronista Gustavo Martínez (CER para Todos), se impuso en las elecciones a intendente de Resistencia (escrutado el 59% de las mesas alcanzaba el 40,69%) y sucederá desde el 10-D al kirchnerista Jorge Capitanich, quien ese día volverá a calzarse el traje de gobernador tras imponerse en los comicios del 13 de octubre.

En el marco de una oferta justicialista partida (no hubo PASO), el exjefe de Gabinete de Cristina de Kirchner no logró traccionar votos a favor de su candidato, el secretario de Obras y Servicios Públicos municipal Diego Arévalo, de 36 años (Frente Chaqueño), quien incluso quedó tercero (17,8%).

En ese río revuelto peronista avanzó casilleros el postulante de Chaco Somos Todos, el diputado provincial radical Leandro Zdero, quien quedó segundo (35,17%), por lo que el centenario partido no logró recuperar la capital, que perdió a manos de Capitanich en 2015 tras 4 mandatos consecutivos (los tres últimos, con Aída Ayala).

Tras atravesar una tensa puja con Capitanich que derivó en su paso al costado en la pelea por la gobernación (y, hoy, en una judicializada transición), el saliente Domingo Peppo cultivó prescindencia durante la campaña en Resistencia, aunque estuvo más cerca del triunfante Martínez -la tercera figura del PJ, y con quien se mostró poco antes de las 21, durante las celebraciones- que del perdidoso Arévalo, que dejó al coquismo sin el control capitalino.

Por su parte, no movió el amperímetro el candidato del Frente Integrador, Andrés López, quien había generado expectativa por el tercer puesto en la provincial -con ese sello-del exvice Juan Carlos Bacileff Ivanoff, con un discurso de mano dura contra los piquetes. En la votación además se desarrolló una consulta popular -por “Sí” o por “No”- en torno a la propuesta de financiar el fin de la tracción a sangre con el 1% de lo recaudado en impuestos. Pero el resultado no fue difundido por la judicialización de la iniciativa.

En paralelo, en Presidencia Roque Sáenz Peña -la segunda ciudad- la UCR retuvo la plaza con el triunfo de Bruno Cipolini -hijo del intendente, Gerardo Cipolini- sobre el candidato coquista, el vicegobernador -y hermano del mandatario electo- Daniel Capitanich.