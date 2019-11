Gallardo planea una sorpresa

Falta menos para la tan ansiada final de Copa Libertadores entre River y Flamengo, y Marcelo Gallardo no quiere dejar ningún detalle librado al azar. El Muñeco está preparando algunas variantes para tener en cuenta por si el partido lo amerita. En el entrenamiento de ayer, el entrenador Millonario, para sorpresa de propios y extraños, sacó a Exequiel Palacios y puso a Paulo Díaz para armar una línea de cinco defensores. Gallardo ya utilizó este esquema defensivo cuando le tocó enfrentar a Boca en la primera final de la Libertadores de 2018, partido que terminó con empate 2-2 en La Bombonera. En esa ocasión, tanto Milton Casco como Gonzalo Montiel se animaron a atacar más, aunque no descuidaron el lado defensivo. Habrá que esperar para ver si el DT se anima a poner línea de cinco ante un rival que no pierde hace cuatro meses y que llega como gran favorito a quedarse con el trofeo continental.