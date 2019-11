Francisco no vendrá a la Argentina

Una de las grandes incógnitas que esperaba una respuesta después de las elecciones es si el Papa Francisco vendrá a la Argentina en el futuro cercano. En un video que trascendió recientemente, el líder religioso confirma que no podrá venir al país ni en el próximo año. Las imágenes publicadas pertenecen a un mensaje que envió a la diócesis de Río Gallegos en la provincia de Chubut. Tiene como objetivo felicitar a la comunidad por el aniversario de los 500 años de la primera misa en el país. La misma fue realizada en el Puerto San Julián. En la filmación, se puede ver a Francisco hablar de los motivos por los cuales deberá ausentarse el próximo año. “Por supuesto que me hubiera gustado ir allí, pero no se puede todavía porque este año estoy lleno de viajes ya comprometidos. Pero los acompaño con el corazón”. Parece que habrá que esperar hasta 2021 para poder recibir la presencia del Sumo Pontífice.