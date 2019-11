Experiencia enriquecedora del U13

Siguiendo con su proceso de formación y desarrollo, el equipo U13 de Regatas jugó el fin de semana los cuartos de final del Argentino de Clubes, no pudiendo clasificar a la siguiente instancia. Los pibes de Germán Chiche Roldán tuvieron un gran desafío, en una zona más complicada, y estuvieron a la altura de circunstancias, jugando partidos de altísimo nivel, aunque por ahora no alcanzó. En el debut ante el local, Parque Sur de Concepción del Uruguay, fue derrota 73 a 97, con muy buenas actuaciones de Simón Morales y Mateo Daveta, ambos con 19 puntos, e Ignacio Mascaró, con 15 unidades. En la segunda fecha, el “remero” se jugaba gran parte de su futuro ante Talleres de Paraná y, en un partidazo, cayó 99 a 95; pese a que ganaba 95 a 93, a falta de 28 segundos para el final con un doble de Mascaró. Grandes producciones de Mascaró, autor de 25 puntos, y de Daveta, con 20 puntos; pero que no alcanzaron en un partido para el infarto que Regatas no lo pudo cerrar para redondear un excelente trabajo. En la última jornada, fue derrota ante Unión de Sunchales 67 a 84, para cerrar su performance sin victorias y en la última ubicación del grupo. Se destacaron Tiziano Ozuna y Daveta, con 15 y 14 puntos.

Regatas se conformó con Simón Morales, Benjamín Tomei, Emiliano Arregin, Constantino Del Giorgio, Viktor Bender, Ignacio Mascaró, Tiago Royg, Mateo Daveta, Tiziano Ozuna, Joaquín Alarcón, Andrés Jaluf y Thiago Lecca.