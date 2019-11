Escándalo e insultos por el secuestro de una moto

Agentes de tránsito procedían al secuestro de una moto estacionada en la vereda cuando se dio la fuerte discusión con un hombre que alegó ser el amigo del propietario del rodado. Ocurrió el martes en horas de la mañana en la intersección de Carlos Pellegrini y San Juan, cuando inspectores municipales retiraron de la vía pública de una motocicleta eléctrica. La persona que alegaba ser el “dueño” no podía justificar su propiedad. “Primero se acercó y dijo que era el dueño, después dice que es el amigo del dueño y como a nosotros no nos consta, decidimos proceder al secuestro”, dijo uno de los inspectores. La motocicleta eléctrica no tenía ningún tipo de identificación. Todo quedó en insultos y no pasó a mayores.