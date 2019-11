Entrenaron todos los convocados

La Argentina completó su segunda práctica en tierras españolas, donde por primera vez el entrenador pudo contar con todos los jugadores. El DT todavía no probó ningún equipo. La Selección Argentina realizó en el mediodía de ayer el segundo entrenamiento de la semana de fecha FIFA que tendrá los duelos ante Brasil y Uruguay, en las últimas pruebas del año. Lionel Scaloni contó con la totalidad de los convocados, teniendo en cuenta que en la primera práctica llevada a cabo el lunes faltaban los del fútbol sudamericano: Esteban Andrada, Alexis Mac Allister y Nicolás Domínguez de Argentina, y Walter Kannemann de Brasil. El cuerpo técnico dispuso ejercicios tácticos de ataque y defensa y el entrenamiento culminó con un reducido, pero no se pudo ver ningún equipo titular. El único que no trabajó a la par fue Lautaro Martínez, que por un golpe en la cabeza el fin de semana solo hizo trabajos físicos por precaución. El delantero del Inter sería integrado al resto del grupo en la práctica de esta mañana. El jueves viajará a Riad, a la espera del partido del viernes ante Brasil, que se jugará desde las 14:00.