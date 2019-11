El Papa expulsó a cura chileno

Se trata del ex canciller del Arzobispado de Santiago de Chile Óscar Muñoz Toledo, quien está acusado por cometer cuatro delitos de carácter sexual. Podría recibir penas que superen los 20 años de cárcel. El papa Francisco impuso la “dimisión del estado clerical” al ex canciller del Arzobispado de Santiago de Chile, Óscar Muñoz Toledo, quien está acusado por la Fiscalía de ese país por cometer abusos sexuales a menores de edad, informaron fuentes eclesiásticas. “El Santo Padre Francisco impuso la dimisión del estado clerical ‘ex officio et pro bono Ecclesiae’ a Oscar Muñoz Toledo, por los delitos de abuso sexual de menores”, señaló el Arzobispado de Santiago en un comunicado divulgado en las últimas horas. El decreto emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede fue comunicado el lunes a Muñoz Toledo, según un escrito. El Ministerio Público de la Región de O’Higgins, en el sur de Chile, acusó a Muñoz Toledo por cuatro delitos de abuso sexual de menores y uno de estupro, y solicitó penas que superan los 20 años de cárcel.