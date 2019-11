En el Museo de Bellas Artes de Corrientes Dr. J.R. Vidal, se pudo apreciar el arte cinético generativo y no figurativo de los hermanos Salvador y José Mizdraji, que atrapó miradas en Museos en la Noche de Corrientes. Una exposición de obras cinéticas generativas y no figurativas, coincidente con el evento que unió circuitos en salas, museos y espacios culturales de todo el país en “Museos en la Noche”.

Las obras de Salvador y de José Mizdraji fueron expuestas hasta el sábado en el Museo Provincial, la más importante institución en materia de artes visuales en Corrientes a la vez una de las cientos que, en Argentina, decidieron unir sus ofertas para constituir circuitos abiertos al público en horarios de atención no habituales.