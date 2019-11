Dalma y Gianina no recibirán nada de “D10s”

Explosivo video de Diego Maradona contra Dalma y Gianinna: anunció que no recibirán su herencia y donará todos sus bienes. El Diez se enojó por las versiones que echó a correr una de sus hijas respecto a su estado de salud: “No me estoy muriendo para nada y sigo esperando que me devuelvan lo mío”. Giannina Maradona sorprendió el fin de semana con una serie de inquietantes publicaciones refiriéndose a la salud de su papá. “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece; recen por él, por favor”, fue una de las historias de Instagram. El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata dejó correr el agua y recién le respondió ayer, a través de un explosivo video que subió a redes sociales. Registrado por Rocío Oliva, desmintió las versiones sobre su salud y anunció que decidió que no recibirán herencia ni Dalma ni Gianinna y que donará todos sus bienes una vez que muera.